Мнение: Запрет WADA не должен повлиять на проведение «Формулы-1» в Сочи
Об этом еще до вынесения решения WADA говорила ответственный секретарь Российской автомобильной федерации Светлана Шахова.
Об этом еще до вынесения решения WADA говорила ответственный секретарь Российской автомобильной федерации Светлана Шахова.
По словам Шаховой, в неолимпийских видах спорта каждый решает сам за себя. Она добавила, что FIA еще не поднимал подобные вопросы, поэтому, скорее всего, автоспорта запреты WADA не затронут.
Также она отметила, что в автоспорте нет сборных, выступающих под
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