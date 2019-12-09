Мнение: Запрет WADA не должен повлиять на проведение «Формулы-1» в Сочи

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

По словам Шаховой, в неолимпийских видах спорта каждый решает сам за себя. Она добавила, что FIA еще не поднимал подобные вопросы, поэтому, скорее всего, автоспорта запреты WADA не затронут.

Также она отметила, что в автоспорте нет сборных, выступающих под каким-либо флагом. В гонках принимают участие отдельные спортсмены, чье спортивное гражданство определяется их лицензией, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 9 декабря лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Таким образом, Россия на четыре года лишится права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а российские спортсмены страны не смогут выступать под национальным флагом.

Этап Гран-при России «Формулы-1» пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября 2020 года. Продажа билетов уже началась.