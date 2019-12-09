Крымский чемпион прокомментировал отстранение России от соревнований

«Наши спортсмены ничем не лучше и не хуже остальных спорстсменов, которые попадаются на допингах, — заявил Артур Айвазян в комментарии РИА Новости Крым. — Если взять статистику, то станет понятно, что Россия по этому показателю далеко не первая. Но никто не будет давать “сухие” цифры на суд людей, WADA выпячивает одну сторону».

Читайте также Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

По словам Айвазяна, неудивительно, что исполком принял решение единогласно, поскольку представителей России в подобных организациях не хватает. Также спортсмен подчеркнул, что конечная цель решения — отстранить от соревнований не спортсменов, а всю страну.

«Один раз мы уже прошли процедуру унижения, выйдя без флага и гимна, — говорит Айвазян. — Теперь второй этап, еще более унизительный».

Наконец, чемпион посоветовал коллегам набраться терпения, чтобы пережить запрет и остаться в спорте.

«Крымские спортсмены проходили подобное, начиная с 14 года, — вспоминает Айвазян. — Мы были лишены многих поездок, хотя и по другим причинам. Мы очень хорошо понимаем, что такое пропустить несколько лет».