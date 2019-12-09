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9 декабря, источник: АиФ Екатеринбург

Решение WADA по российскому спорту может лишить Екатеринбург Универсиады

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно отстранил Россию от участия в Олимпиаде и чемпионатах мира на четыре года.

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Также комитет запретил принимать в стране крупные международные состязания. Пока что не ясно, коснутся ли новые санкции Универсиады-2023 в Екатеринбурге, но Универсиада имеет статус международного соревнования, поэтому запрет может затронуть и ее.

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Глава FISU Олег Матыцин заявил, что «перенос Универсиады из Екатеринбурга ни юридически, ни практически невозможен. Контракт был подписан, все финансовые обязательства выполняются, сделаны огромные инвестиционные вложения в этот проект». По мнению чиновников, Универсиада останется в Екатеринбурге по нескольким причинам: во-первых, в заключении WADA не говорится о студенческом спорте, во-вторых, студенческий спорт себя не дискредитировал — на последней Универсиаде-2019 в Красноярке только 0,34% проб спортсменов оказались положительными.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также считает, что Универсиаду у столицы Урала не отберут. «Я так понимаю, что уже с Евро достаточно сложно обратно отруливать эту ситуацию. Так же, как и, думаю, с Универсиадой в Екатеринбурге», — приводит слова Журовой РИА Новости.

По решению Всемирного антидопингово агенства, санкции обойдут стороной чемпионат Европы по футболу 2020 года и финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге, так как представители организации сочли эти соревнования континентальными, а не мировыми.

После решения WADA российские спортсмены, не замешанные в допинге, смогут выступать на международных турнирах, но только под нейтральным флагом. Существует огромный риск того, что спортсмены из России вообще не получат возможности выступать — нейтральный статус получить непросто.

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Напомним, что WADA обнаружило «несоответствия» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012−2015 годы и порекомендовала лишить лицензии РУСАДА за изменение и сокрытие данных.

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9 декабря© Ньюстюб
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