Решение WADA по российскому спорту может лишить Екатеринбург Универсиады
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно отстранил Россию от участия в Олимпиаде и чемпионатах мира на четыре года.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно отстранил Россию от участия в Олимпиаде и чемпионатах мира на четыре года.
Также комитет запретил принимать в стране крупные международные состязания. Пока что не ясно, коснутся ли новые санкции Универсиады-2023 в Екатеринбурге, но Универсиада имеет статус международного соревнования, поэтому запрет может затронуть и ее.
Глава FISU Олег Матыцин заявил, что «перенос Универсиады из Екатеринбурга ни юридически, ни практически невозможен. Контракт был подписан, все финансовые обязательства выполняются, сделаны огромные инвестиционные вложения в этот проект». По мнению чиновников, Универсиада останется в Екатеринбурге по нескольким причинам:
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также считает, что Универсиаду у столицы Урала не отберут. «Я так понимаю, что уже с Евро достаточно сложно обратно отруливать эту ситуацию. Так же, как и, думаю, с Универсиадой в Екатеринбурге», — приводит слова Журовой РИА Новости.
После решения WADA российские спортсмены, не замешанные в допинге, смогут выступать на международных турнирах, но только под нейтральным флагом. Существует огромный риск того, что спортсмены из России вообще не получат возможности выступать — нейтральный статус получить непросто.
Напомним, что WADA обнаружило «несоответствия» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012−2015 годы и порекомендовала лишить лицензии РУСАДА за изменение и сокрытие данных.