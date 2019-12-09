Каких турниров лишат Россию, что будет с футболом, хоккеем и фигуркой. Гид по 4-летнему бану от WADA

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Что WADA приняло относительно России?
• Россия лишается на 4 года права участвовать в крупных спортивных международных соревнованиях (Олимпийские игры, Паралимпийские игры и чемпионаты мира), подавать заявки на их проведение;.
• столько же мы не увидим российский флаг и не услышим гимн;.
• исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия;.
• претензий у WADA к Олимпийскому комитету России (ОКР) — нет. А значит, что допущены до участия в соревнованиях под нейтральным флагом будут только «чистые» атлеты;.
• допущенные спортсмены смогут принимать участие в чемпионатах мира и Олимпийских играх, но без флага, гимна и национальной атрибутики;.
• 4 года российские госслужащие, руководство Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) не имеют права посещать международные спортивные мероприятия;.
• российские чиновники также не могут быть членами советов или комитетов, или любых других подразделений международных спортивных федераций, подписавших кодекс WADA;.
• российская сторона должна оплатить все расходы WADA с января этого года и штраф в $100 тыс. ;.
• решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS), если таковая будет подана.
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Что будет делать Россия?
Теперь решение о согласии или несогласии с предписаниями WADA 19 декабря будет принимать Наблюдательный совет РУСАДА. Это независимый коллегиальный орган. В состав входят 7 человек.
После обсуждения всех санкций в отношении России РУСАДА может обжаловать решение в CAS. Там уже заинтересованными сторонами процесса будут выступать ОКР и ПКР. На это у нашей стороны есть 21 день.
Глава РУСАДА Юрий Ганус | Источник: РИА
Но если РУСАДА согласится с решением, то после публикации WADA подтверждения у всех сторон будет тот же 21 день на подачу апелляции в CAS. А обжалование с какой-то из сторон обязательно последует.
Также оспорить решение могут Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) — по поводу Олимпиад. И международные спортивные федерации — по поводу участия спортсменов в чемпионатах мира и других крупных соревнованиях. А также по поводу проведения турниров на территории России.
Суд в любом случае рассмотрит все, но потом всем придется согласиться с любым решением CAS. Даже если кто-то из сторон решит пойти в Федеральный суд Швейцарии, решение суда все равно вступит в силу, если Швейцарский суд не опровергнет его.
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Сколько придется ждать решение из CAS?
Арбитры рассматривают апелляции до 3 месяцев. Но есть вариант с ускоренной процедурой. Дело будут рассматривать три независимых арбитра.
Стороны будут обмениваться обращениями и ответами.
Потом все приедут на слушание и объяснят суду свою позицию с предоставленными доказательствами.
Окончательное решение CAS либо высылает в течение нескольких недель, либо принимает в день слушаний.
Но в большинстве случаев CAS отклоняет апелляции, и если спортсмены потом не идут в Федеральный суд Швейцарии, то решение остается в силе.
Бывают исключения из правил, но вряд ли это наш случай.
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Какие турниры Россия не сможет провести и принять в них участие?
Запрет на проведение относится к major event, то есть Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Юношеские олимпийские игры, чемпионат мира.
Спокойными можно быть только за чемпионаты Европы, этапы Кубка мира. Там, кстати, будет и флаг, и гимн, и национальная атрибутика. Индивидуальный допуск касается тоже только глобальных соревнований.
Санкт-Петербург должен принять финал Лиги чемпионов в 2021 году | Источник: РИА "Новости"
Что будет с чемпионатами мира по хоккею и ЧМ-2022 по футболу
Вероятнее всего, российские спортсмены будут допущены в нейтральном статусе. В случае с ЧМ-2022 по футболу есть вероятность, что отборочный турнир Россия проведет с флагом и гимном, так как квалификация не уровень major event. Если же отберемся в финальную часть, то выступим в нейтральном статусе. Каждый футболист будет вынужден пройти индивидуальную процедуру допуска к финальной части. Процедуру должны утвердить в FIFA. Тот же процесс будет запущен и в IIHF в отношении хоккеистов.
Каких турниров должна лишиться Россия
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор заявил, что международные федерации обязаны лишить Россию турниров, права проведения на которые уже получены, здесь нет иных вариантов.
• чемпионаты мира по хоккею 2023 года и по хоккею с мячом в России 2020, 2021 (взрослый и молодежные);.
• чемпионат мира по пляжному футболу — 2021;.
• чемпионат мира по волейболу — 2022;.
• водные виды в Казани, чемпионат мира — 2023;.
• чемпионат мира по санному спорту — 2020;.
• чемпионат мира по спортивной борьбе — 2021, 2022;.
• чемпионат мира по шахматам — 2020.
Международные федерации обязаны лишить Россию турниров, права проведения на которые уже получены, здесь нет иных вариантов.
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Не должно быть вопросов:
• по всем чемпионатам Европы, включая Евро-2020;.
• по финалу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге;.
• по этапам Кубка мира и Гран-при;.
• под санкции не должна попасть и Универсиада в Екатеринбурге.
Как будут отбирать «чистых» атлетов?
Индивидуальный допуск атлетов касается только major event. И на этой стадии начнется самое болезненное время для спортсменов. Под санкции могут попасть те, кто никогда не принимал запрещенку, но был где-то упомянут.
Россияне уже выступали под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018 | Источник: РИА "Новости"
WADA допустит на соревнования атлетов:
• которые не были упомянуты в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте;.
• не имеют положительных допинг-проб, информация о которых есть в базе данных Московской антидопинговой лаборатории;.
• данные которых не были затронуты во время манипуляций с российской стороны;.
• прошли допинг-контроль в том объеме, который позже будет определен WADA.
Что будет с РУСАДА и проверкой допинг-проб российских спортсменов?
РУСАДА после предыдущего бана проработало в нормальном режиме чуть больше года. За это время система полностью изменилась, и доверия к организации стало намного больше. Но теперь его снова лишили статуса соответствия.
Несмотря на это, конкретно к агентству и Юрию Ганусу у WADA нет претензий. Там все очень положительно отзываются о работе РУСАДА. Поэтому организация отделалась самым мягким решением.
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Исполком согласился с мнением комитета и посчитал, что работа агентства по искоренению допинга в России — эффективна. Никакого специального мониторинга, надзора или закрытия РУСАДА в течение 4 лет — не будет.
Чтобы получить статус соответствия, в деятельность РУСАДА не должно быть вмешательств извне.
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