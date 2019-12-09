Компьютер рассчитал, что медали России на ОИ-2020 поделят США, Китай и Япония

Источник: AFP 2019

Компания Gracenote использовала свою систему моделирования исхода спортивных состязаний для того, чтобы предсказать, как повлияет отстранение российской сборной от участия в Олимпийских играх 2020 года на распределение медалей.

Результаты расчетов показали, что наибольшую выгоду извлекут спортсмены США — они завоюют на 4 золотые медали больше. Сборной Китая и сборной Японии достанутся по 3 дополнительных золотых медали.

Всего из отстранения российских спортсменов выгоду извлекут атлеты 13 стран, которым достанутся дополнительные золотые медали.

Отметим, что в августе 2019 года — еще до дисквалификации российской сборной — компьютерная модель Gracenote предсказывала, что сборная России в Токио завоюет 21 золотую 21 серебряную и 24 бронзовых медали, заняв в итоге четвертое место в командном зачете после сборных США, Китая и Японии.

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