Компьютер рассчитал, что медали России на ОИ-2020 поделят США, Китай и Япония

Компания Gracenote использовала свою систему моделирования исхода спортивных состязаний для того, чтобы предсказать, как повлияет отстранение российской сборной от участия в Олимпийских играх 2020 года на распределение медалей.
Результаты расчетов показали, что наибольшую выгоду извлекут спортсмены США — они завоюют на 4 золотые медали больше. Сборной Китая и сборной Японии достанутся по 3 дополнительных золотых медали.
Отметим, что в августе 2019 года — еще до дисквалификации российской сборной — компьютерная модель Gracenote предсказывала, что сборная России в Токио завоюет 21 золотую 21 серебряную и 24 бронзовых медали, заняв в итоге четвертое место в командном зачете после сборных США, Китая и Японии.
Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного андидопингового агентства (WADA) принял ершение об отстранении сборных России по всем видам спорта от участия в крупнейших международных соревнованиях — в том числе, в Олимпийских и паралимпийских играх и в чемпионатах мира.