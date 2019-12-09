Довольный Зеппельт, шутки от WADA, новогоднее настроение. Как в Лозанне закрывали российский спорт

Источник: AFP 2019

С самого утра в Лозанне лил дождь. Погода несколько часов оплакивала российский спорт. В швейцарском городе исполком WADA решал нашу судьбу на ближайшие несколько лет. В специальное жюри исполкома входили 12 человек (по 6 из мира политики и спорта), и все они оказались единодушны, согласившись с рекомендациями комитета по соответствию.

Россия на четыре года лишались права участвовать в крупных международных турнирах (Олимпиады и чемпионаты мира), а РУСАДА потеряла статус соответствия. Грусть.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-конференция была запланировала на 13:30 по местному времени (через несколько часов после объявления) в одном из самых крутых отелей города. Журналисты появились на месте гораздо раньше, чтобы попробовать узнать побольше подробностей, но оказалось, что исполком заседал в другом месте. Где конкретно — никто не знал. Чуть позже выяснилось, что судьбу российского спорта решали в другом отеле, и попасть туда уже было невозможно. По крайней мере, россиянам.

Объясняли позицию WADA журналистам руководители организации — действующий президент Крейг Риди, будущий глава организации Витольд Банька, гендиректор Оливер Ниггли, руководитель комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тэйлор, руководитель департамента расследований Гюнтер Юнгер.

Готовился к встрече и главный злой гений российского спорта немецкий журналист Хайо Зеппельт, который удовлетворенно записывал стендап на фоне закрытых дверей зала, а после немного пообщался с российскими коллегами, отделавшись общими словами о том, что все происходящее — ради чистого спорта.

В ожидании разъяснений позиции WADA в зале царило приподнятое настроение. Официальный представитель агентства Джеймс Фитцджеральд, отвечающий за взаимодействие с медиа, много шутил и улыбался коллегам. Их было достаточно — на пресс-конференцию аккредитовалось около 100 СМИ.

Украшала атмосферу новогодняя елочка. Ее поставили рядом с руководителями WADA, которые зачитывали суровый приговор для России. Нельзя забывать о том, что католическое рождество уже через две с половиной недели.

Говорили много и долго — около 40 минут.

Банька — о том, что наказание важно для развития спорта.

Риди — о целях отстранения.

Юнгер — о том, кто вносил изменения в базу данных лаборатории.

Тэйлор — о запрете флага и недопустимости названия «Олимпийские атлеты» из России.

Источник: Reuters

Наверняка уже видели все эти цитаты. В отдельных комментариях для российских СМИ они лишь с улыбкой повторили сказанное выше.