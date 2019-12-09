Довольный Зеппельт, шутки от WADA, новогоднее настроение. Как в Лозанне закрывали российский спорт
Репортаж с той самой
Репортаж с той самой
С самого утра в Лозанне лил дождь. Погода несколько часов оплакивала российский спорт. В швейцарском городе исполком WADA решал нашу судьбу на ближайшие несколько лет. В специальное жюри исполкома входили 12 человек (по 6 из мира политики и спорта), и все они оказались единодушны, согласившись с рекомендациями комитета по соответствию.
Россия на четыре года лишались права участвовать в крупных международных турнирах (Олимпиады и чемпионаты мира), а РУСАДА потеряла статус соответствия. Грусть.
Объясняли позицию WADA журналистам руководители организации — действующий президент Крейг Риди, будущий глава организации Витольд Банька, гендиректор Оливер Ниггли, руководитель комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тэйлор, руководитель департамента расследований Гюнтер Юнгер.
Готовился к встрече и главный злой гений российского спорта немецкий журналист Хайо Зеппельт, который удовлетворенно записывал стендап на фоне закрытых дверей зала, а после немного пообщался с российскими коллегами, отделавшись общими словами о том, что все происходящее — ради чистого спорта.
В ожидании разъяснений позиции WADA в зале царило приподнятое настроение. Официальный представитель агентства Джеймс Фитцджеральд, отвечающий за взаимодействие с медиа, много шутил и улыбался коллегам. Их было достаточно — на
Украшала атмосферу новогодняя елочка. Ее поставили рядом с руководителями WADA, которые зачитывали суровый приговор для России. Нельзя забывать о том, что католическое рождество уже через две с половиной недели.
Говорили много и долго — около 40 минут.
Наверняка уже видели все эти цитаты. В отдельных комментариях для российских СМИ они лишь с улыбкой повторили сказанное выше.
Сразу после Лозанны в Москве началась