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9 декабря, источник: Sport24

Довольный Зеппельт, шутки от WADA, новогоднее настроение. Как в Лозанне закрывали российский спорт

Репортаж с той самой пресс-конференции.

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Источник: AFP 2019

С самого утра в Лозанне лил дождь. Погода несколько часов оплакивала российский спорт. В швейцарском городе исполком WADA решал нашу судьбу на ближайшие несколько лет. В специальное жюри исполкома входили 12 человек (по 6 из мира политики и спорта), и все они оказались единодушны, согласившись с рекомендациями комитета по соответствию.

Россия на четыре года лишались права участвовать в крупных международных турнирах (Олимпиады и чемпионаты мира), а РУСАДА потеряла статус соответствия. Грусть.

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Пресс-конференция была запланировала на 13:30 по местному времени (через несколько часов после объявления) в одном из самых крутых отелей города. Журналисты появились на месте гораздо раньше, чтобы попробовать узнать побольше подробностей, но оказалось, что исполком заседал в другом месте. Где конкретно — никто не знал. Чуть позже выяснилось, что судьбу российского спорта решали в другом отеле, и попасть туда уже было невозможно. По крайней мере, россиянам.

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Объясняли позицию WADA журналистам руководители организации — действующий президент Крейг Риди, будущий глава организации Витольд Банька, гендиректор Оливер Ниггли, руководитель комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тэйлор, руководитель департамента расследований Гюнтер Юнгер.

Готовился к встрече и главный злой гений российского спорта немецкий журналист Хайо Зеппельт, который удовлетворенно записывал стендап на фоне закрытых дверей зала, а после немного пообщался с российскими коллегами, отделавшись общими словами о том, что все происходящее — ради чистого спорта.

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В ожидании разъяснений позиции WADA в зале царило приподнятое настроение. Официальный представитель агентства Джеймс Фитцджеральд, отвечающий за взаимодействие с медиа, много шутил и улыбался коллегам. Их было достаточно — на пресс-конференцию аккредитовалось около 100 СМИ.

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Украшала атмосферу новогодняя елочка. Ее поставили рядом с руководителями WADA, которые зачитывали суровый приговор для России. Нельзя забывать о том, что католическое рождество уже через две с половиной недели.

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Говорили много и долго — около 40 минут.

  • Банька — о том, что наказание важно для развития спорта.
  • Риди — о целях отстранения.
  • Юнгер — о том, кто вносил изменения в базу данных лаборатории.
  • Тэйлор — о запрете флага и недопустимости названия «Олимпийские атлеты» из России.
Источник: Reuters

Наверняка уже видели все эти цитаты. В отдельных комментариях для российских СМИ они лишь с улыбкой повторили сказанное выше.

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Сразу после Лозанны в Москве началась пресс-конференция министра спорта Павла Колобкова. В это время представители WADA в хорошем настроении расходились по домам. Они сделали свою работу. Теперь очередь что-то делать нам.

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