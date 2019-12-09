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9 декабря, источник: Sports.Ru

«Это продолжение антироссийской истерии». Что говорят про отстранение наши политики

Медведев, Газзаев, Жириновский и другие.

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Источник: РИА "Новости"

Россия получила тяжелейшие санкции от WADA: 4-летний бан на участие в Олимпиадах и ЧМ (только в нейтральном статусе) и лишение домашних топ-турниров.

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Действующие спортсмены молчат; исключение — разве что трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене: она сообщила, что не планирует менять гражданство, и упрекнула спортивное руководство за пассивность.

Руководство — в том числе политическое — наоборот, высказывается.

Это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ
Откуда такое избирательное и негативное отношение к России? Почему тогда не проверяют остальные национальные федерации — США, Норвегию, Великобританию?! Решение WADA — политическое!
Валерий Газзаев
депутат Государственной думы VII созыва
С флагами потом разберемся. Все и так знают, какую страну вы представляете. А всем, кто нам палки в колеса ставит, за это еще придется ответить.
Владимир Жириновский
лидер Либерал-Демократической Партии России
Пришло время создания альтернативных международных соревнований на базе стран БРИКС или ШОС. Очевидно, что это политическое решение, инициированное определенными силами, которые заинтересованы в ослаблении России.
Елена Сутормина
глава комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии
Это продолжение тенденции к выдавливанию конкурентов от российского спорта из мирового спорта.
Петр Толстой
вице-спикер Госдумы
Это продолжение необъявленной войны Запада против России в дополнение к экономическим санкциям.
Геннадий Зюганов
лидер партии КПРФ
Этот бан может угробить наш спорт. Ни о какой политике здесь речь идти не может.
Вячеслав Фетисов
депутат Госдумы
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