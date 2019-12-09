«Это продолжение антироссийской истерии». Что говорят про отстранение наши политики
Медведев, Газзаев, Жириновский и другие.
Медведев, Газзаев, Жириновский и другие.
Россия получила тяжелейшие санкции от WADA: 4-летний бан на участие в Олимпиадах и ЧМ (только в нейтральном статусе) и лишение домашних
Действующие спортсмены молчат; исключение — разве что трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене: она сообщила, что не планирует менять гражданство, и упрекнула спортивное руководство за пассивность.
Руководство — в том числе политическое — наоборот, высказывается.
Это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму.
Откуда такое избирательное и негативное отношение к России? Почему тогда не проверяют остальные национальные федерации — США, Норвегию, Великобританию?! Решение WADA — политическое!
С флагами потом разберемся. Все и так знают, какую страну вы представляете. А всем, кто нам палки в колеса ставит, за это еще придется ответить.
Пришло время создания альтернативных международных соревнований на базе стран БРИКС или ШОС. Очевидно, что это политическое решение, инициированное определенными силами, которые заинтересованы в ослаблении России.
Это продолжение тенденции к выдавливанию конкурентов от российского спорта из мирового спорта.
Это продолжение необъявленной войны Запада против России в дополнение к экономическим санкциям.
Этот бан может угробить наш спорт. Ни о какой политике здесь речь идти не может.