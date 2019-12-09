Россия заплатит WADA максимально возможный штраф

Источник: Reuters

«Этот штраф является максимально возможным в рамках правил», — говорится в сообщении. Кроме того, России придется взять на себя все расходы WADA с января по декабрь 2019 года. Полную сумму российская сторона должна будет выплатить к концу четырехлетней дисквалификации.

По словам генерального директора WADA Оливье Ниггли, расследования в отношении России дорого обходятся организации.

Думаю, мы приблизились к сумме в восемь миллионов долларов, если считать с первого расследования. Оливье Ниггли генеральный директор WADA

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все старты, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Также Россия не сможет подавать заявки на проведение международных турниров.