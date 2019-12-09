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9 декабря, источник: Lenta.Ru

Россия заплатит WADA максимально возможный штраф

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно будет выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) штраф в размере 100 тысяч долларов или десяти процентов от своего годового бюджета. Об этом сообщается на сайте WADA.

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Источник: Reuters

«Этот штраф является максимально возможным в рамках правил», — говорится в сообщении. Кроме того, России придется взять на себя все расходы WADA с января по декабрь 2019 года. Полную сумму российская сторона должна будет выплатить к концу четырехлетней дисквалификации.

По словам генерального директора WADA Оливье Ниггли, расследования в отношении России дорого обходятся организации.

Думаю, мы приблизились к сумме в восемь миллионов долларов, если считать с первого расследования.
Оливье Ниггли
генеральный директор WADA
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9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все старты, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Также Россия не сможет подавать заявки на проведение международных турниров.

Кроме того, РУСАДА признано несоответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу. Заместитель гендиректора организации Маргарита Пахноцкая признала, что решение WADA было ожидаемым. В WADA призвали Россию извиниться за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

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