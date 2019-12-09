Родченков назвал санкции против российских спортсменов заслуженными

Слишком долго Россия использовала мошенничество с допингом и криминальную деятельность, спонсируемую государством, как инструмент внешней политики. Пусть каждая коррумпированная нация, которые пытаются использовать незаконную российскую схему, прислушаются к сегодняшнему монументальному решению.

Более полный текст заявления Григория Родченкова также опубликовал у себя в Twitter журналист Times Мартин Циглер. В нем говорится, что господин Родченков ждал сегодняшнего решения WADA, и одобряет его. При этом он считает, что нужно наказать задним числом и тех, кто занимался коррупцией в спорте, а также пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи.