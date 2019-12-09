Родченков назвал санкции против российских спортсменов заслуженными

Слишком долго Россия использовала мошенничество с допингом и криминальную деятельность, спонсируемую государством, как инструмент внешней политики. Пусть каждая коррумпированная нация, которые пытаются использовать незаконную российскую схему, прислушаются к сегодняшнему монументальному решению.
Григорий Родченковбывший глава Московской антидопинговой лаборатории
Более полный текст заявления Григория Родченкова также опубликовал у себя в Twitter журналист Times Мартин Циглер. В нем говорится, что господин Родченков ждал сегодняшнего решения WADA, и одобряет его. При этом он считает, что нужно наказать задним числом и тех, кто занимался коррупцией в спорте, а также пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи.
Напомним, сегодня, 9 декабря, WADA приняло рекомендации Комитета по соответствию и отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Российские спортсмены, которые не допустили нарушений, смогут выступать под нейтральным флагом. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение WADA «антироссийской истерией». Министр спорта Павел Колобков заявил, что говорить о санкциях против российских спортсменов рано, решение еще может быть рассмотрено в Спортивном арбитражном суде.
Причиной разбирательства в отношении России стали обнаруженные «несоответствия» в данных Московской антидопинговой лаборатории.