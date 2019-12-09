ВАДА раскрыло виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила

Источник: РИА "Новости"

На сайте ВАДА опубликован отчёт, в котором перечислены виды спорта, представители которых были уличены в нарушении правил.

Тяжёлая атлетика — 41;

Борьба — 1;

Тхэквондо — 2;

Гребля на каноэ — 1.

Кроме того, ВАДА оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о делах 66 спортсменов из России. Ещё два случая касаются биатлонистов.

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