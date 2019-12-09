Фоторепортажи
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
18Провал Загитовой, триумф Косторной. Произвольная программа в финале Гран-при
9 декабря, источник: Чемпионат.com

ВАДА раскрыло виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнародовало информацию о количестве российских спортсменов, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На сайте ВАДА опубликован отчёт, в котором перечислены виды спорта, представители которых были уличены в нарушении правил.

  • Тяжёлая атлетика — 41;
  • Борьба — 1;
  • Тхэквондо — 2;
  • Гребля на каноэ — 1.

Кроме того, ВАДА оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о делах 66 спортсменов из России. Ещё два случая касаются биатлонистов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня, 9 декабря, было объявлено об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Причиной отстранения стали фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.

 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Шутки, новогоднее настроение. Как закрывали российский спорт
Колобков рассказал, как Россия будет защищаться от ВАДА
На ЧМ-2022 без флага и гимна. Как повлияет бан от WADA на футбол
Что будет с российским хоккеем после санкций ВАДА
Компьютер рассчитал, кому достанутся российские медали на ОИ
Норвегия требует не допускать россиян на этапы КМ по лыжам
Родченков прокомментировал санкции против российских спортсменов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь