ВАДА раскрыло виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнародовало информацию о количестве российских спортсменов, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнародовало информацию о количестве российских спортсменов, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил.
На сайте ВАДА опубликован отчёт, в котором перечислены виды спорта, представители которых были уличены в нарушении правил.
Кроме того, ВАДА оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о делах 66 спортсменов из России. Ещё два случая касаются биатлонистов.
Сегодня, 9 декабря, было объявлено об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Причиной отстранения стали фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.