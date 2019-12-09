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9 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«У нас хорошие аргументы перед судом в CAS». Колобков рассказал, как Россия будет защищаться от ВАДА

Главное о пресс-конференции министра спорта в Москве.

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Источник: Reuters

В Москве прошла пресс-конференция министра спорта Павла Колобкова, посвященная решению исполкома ВАДА наложить на Россию санкции на четыре ближайших года, включая лишение флага на Олимпиадах. Колобков появился в зале примерно на 20 минут позже запланированного и сразу предложил перейти к вопросам. Один из главных и острейших из них — о том, кто вносил изменения в базу данных, прозвучал несколько раз. Активнее всего давили представители зарубежных СМИ. Министр парировал, что он лично и все ведомство сделали все возможное для разрешения ситуации.

По итогам пресс-конференции можно сделать вывод, что основными аргументами России в предстоящем суде будут:

1) Происхождение первой версии базы LIMS, которая была получена ВАДА нелегальным путем. Другими словами, сам эталон, с которым сравнивают переданную информацию, некорректен.

2) Игнорирование исполкомом ВАДА аргументов российских экспертов. Министр выразил надежду, что суд привлечет других специалистов, имея в виду, что техническая информация крайне сложна.

3) Олимпийская Хартия.

ВАДА своими санкциями нарушает документы МОК и уставы федераций, а также не имеет права применять принцип коллективной ответственности.

Вот что сказал министр в ответ на главные вопросы журналистов.

О последующих действиях

— Решение ВАДА отправлено РУСАДА. У нашего агентства есть 21 день на подготовку ответа — согласны они с вердиктом, или нет. Если не согласны, то ВАДА отправит иск в CAS. Пока решение в силу не вступает. Наши ответы на все замечания были вполне убедительными, но они не были услышаны. Не вся информация, кстати, от ВАДА была представлена нашим техническим экспертам. Насколько я знаю, есть хорошие шансы для оспаривания нынешних санкций в суде. Санкций в отношении ОКР нет, здесь тоже широкое поле для работы юристов.

О CAS

Я считаю, перспективы достаточно хорошие, есть аргументация. Правильно рассматривать дело в CAS, где есть три арбитра, где решение выносится не на основании рекомендации комитета по соответствию, представляющего то же ВАДА. Есть огромный объем информации, которая требует оценки. Уверен, в суде появятся эксперты с обеих сторон. В эту процедуру могут включиться представители ОКР и МОК.
Павел Колобков
министр спорта РФ

О желании работать вместе с ВАДА

— Мы предлагали ВАДА исследовать базу данных вместе, чтобы были и их, и российские эксперты. Предлагали, чтобы наши эксперты чаще контактировали с ВАДА, а не один-два раза, когда просто по сути объявляется решение. Но на это никто не пошел. А ситуация непростая, требует взаимодействия, если мы получить хотим объективную картину.

О Юрии Ганусе

— У главы РУСАДА есть огромный объем обязанностей, он должен их выполнять, в том числе расследовать допинговые нарушения. РУСАДА должно было так же предоставить базу данных. К сожалению, принять участие в этой работе особого желания Ганус не изъявил. Мы узнаем о его деятельности в основном из прессы. Я считаю, это неправильный формат общения. Он должен взаимодействовать с правоохранительными органами, я этого пока не вижу.

Ганус любит давать оценки всем, недавно я слышал его интервью по легкой атлетике. Он вмешивается в дела независимой федерации, такой, как ВФЛА, призывает к отставке руководителей и главного тренера, не имея на то оснований. Пока нет ничего, кроме его голословных утверждений. Я готов с ним работать вместе, приглашал Гануса на мероприятия, но он не всегда приезжает.

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О виновных в том, что в базу данных были внесены изменения

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— Я отвечал уже на этот вопрос. В самой базе данных есть сырые файлы. Мы также передали пробирки с анализами, хотелось бы позицию и по этому вопросу услышать. Пока сравниваются только базы данных. А ведь она постоянно обновлялись, что-то корректировалось, потому что она была сделана на коленке, а лаборатория продолжала работать. Никто не ответил, почему первая база считается аутентичной.

Не ждите, чтобы я здесь оправдывался или в кого-то тыкал пальцем. Я всегда осознавал свой уровень ответственности. Я гарантировал передачу базы данных, хотя это было сложно. Минспорта уже не имеет отношения к лаборатории. Если бы была возможность отмотать пленку назад, все бы сделал так же. Вы хотите нас затянуть обратно в прошлое. Сколько можно-то уже?

Об изменении системы мирового спорта

— Очень много предложений по линии ЮНЕСКО, мы с ними работаем. Я избран в бюро антидопинговой комиссии. Создана новая организация при МОК о вопросах тестирования. Есть вопросы к выдаче терапевтических исключений. Мы эти вопросы часто поднимали, но ответы не получили.

Для нас главный документ — Хартия МОК. Я вижу, что Кодекс ВАДА становится более важным, чем такие основополагающие документы. Мы должны вернуть спорт спортивным организациям. В США во многих лигах в принципе не действуют общепризнанные антидопинговые правила. Получается, USADA не может обеспечить на всей территории страны порядок? Сейчас также готовится закон Родченкова. Это прямое нарушение Олимпийской хартии. Как Олимпийский комитет США будет обеспечивать проведение соревнований у себя в стране?

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