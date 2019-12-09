«У нас хорошие аргументы перед судом в CAS». Колобков рассказал, как Россия будет защищаться от ВАДА

Источник: Reuters

В Москве прошла пресс-конференция министра спорта Павла Колобкова, посвященная решению исполкома ВАДА наложить на Россию санкции на четыре ближайших года, включая лишение флага на Олимпиадах. Колобков появился в зале примерно на 20 минут позже запланированного и сразу предложил перейти к вопросам. Один из главных и острейших из них — о том, кто вносил изменения в базу данных, прозвучал несколько раз. Активнее всего давили представители зарубежных СМИ. Министр парировал, что он лично и все ведомство сделали все возможное для разрешения ситуации.

По итогам пресс-конференции можно сделать вывод, что основными аргументами России в предстоящем суде будут:

1) Происхождение первой версии базы LIMS, которая была получена ВАДА нелегальным путем. Другими словами, сам эталон, с которым сравнивают переданную информацию, некорректен.

2) Игнорирование исполкомом ВАДА аргументов российских экспертов. Министр выразил надежду, что суд привлечет других специалистов, имея в виду, что техническая информация крайне сложна.

3) Олимпийская Хартия.

ВАДА своими санкциями нарушает документы МОК и уставы федераций, а также не имеет права применять принцип коллективной ответственности.

Вот что сказал министр в ответ на главные вопросы журналистов.

О последующих действиях

— Решение ВАДА отправлено РУСАДА. У нашего агентства есть 21 день на подготовку ответа — согласны они с вердиктом, или нет. Если не согласны, то ВАДА отправит иск в CAS. Пока решение в силу не вступает. Наши ответы на все замечания были вполне убедительными, но они не были услышаны. Не вся информация, кстати, от ВАДА была представлена нашим техническим экспертам. Насколько я знаю, есть хорошие шансы для оспаривания нынешних санкций в суде. Санкций в отношении ОКР нет, здесь тоже широкое поле для работы юристов.

О CAS

Я считаю, перспективы достаточно хорошие, есть аргументация. Правильно рассматривать дело в CAS, где есть три арбитра, где решение выносится не на основании рекомендации комитета по соответствию, представляющего то же ВАДА. Есть огромный объем информации, которая требует оценки. Уверен, в суде появятся эксперты с обеих сторон. В эту процедуру могут включиться представители ОКР и МОК. Павел Колобков министр спорта РФ

О желании работать вместе с ВАДА

— Мы предлагали ВАДА исследовать базу данных вместе, чтобы были и их, и российские эксперты. Предлагали, чтобы наши эксперты чаще контактировали с ВАДА, а не один-два раза, когда просто по сути объявляется решение. Но на это никто не пошел. А ситуация непростая, требует взаимодействия, если мы получить хотим объективную картину.

О Юрии Ганусе

— У главы РУСАДА есть огромный объем обязанностей, он должен их выполнять, в том числе расследовать допинговые нарушения. РУСАДА должно было так же предоставить базу данных. К сожалению, принять участие в этой работе особого желания Ганус не изъявил. Мы узнаем о его деятельности в основном из прессы. Я считаю, это неправильный формат общения. Он должен взаимодействовать с правоохранительными органами, я этого пока не вижу.

Ганус любит давать оценки всем, недавно я слышал его интервью по легкой атлетике. Он вмешивается в дела независимой федерации, такой, как ВФЛА, призывает к отставке руководителей и главного тренера, не имея на то оснований. Пока нет ничего, кроме его голословных утверждений. Я готов с ним работать вместе, приглашал Гануса на мероприятия, но он не всегда приезжает.

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О виновных в том, что в базу данных были внесены изменения

— Я отвечал уже на этот вопрос. В самой базе данных есть сырые файлы. Мы также передали пробирки с анализами, хотелось бы позицию и по этому вопросу услышать. Пока сравниваются только базы данных. А ведь она постоянно обновлялись, что-то корректировалось, потому что она была сделана на коленке, а лаборатория продолжала работать. Никто не ответил, почему первая база считается аутентичной.

Не ждите, чтобы я здесь оправдывался или в кого-то тыкал пальцем. Я всегда осознавал свой уровень ответственности. Я гарантировал передачу базы данных, хотя это было сложно. Минспорта уже не имеет отношения к лаборатории. Если бы была возможность отмотать пленку назад, все бы сделал так же. Вы хотите нас затянуть обратно в прошлое. Сколько можно-то уже?

Об изменении системы мирового спорта

— Очень много предложений по линии ЮНЕСКО, мы с ними работаем. Я избран в бюро антидопинговой комиссии. Создана новая организация при МОК о вопросах тестирования. Есть вопросы к выдаче терапевтических исключений. Мы эти вопросы часто поднимали, но ответы не получили.