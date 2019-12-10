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08:17 (мск), источник: Ведомости

Путин впервые прокомментировал решение WADA о дисквалификации России

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов, передает корреспондент «Ведомостей».

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«Нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности, и то, что я вижу сразу: нет претензий к ОКР (Олимпийскому комитету России — “Ведомости”), а если нет претензий, значит Россия должна выступать под своим флагом», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Путин отметил, что у России есть право подать апелляцию на решение WADA, но вопрос об этом пока не решен.

Он подчеркнул, что коллективные наказания для спортсменов — неприемлемы с точки зрения права. «Любое наказание, так повелось еще со времен Римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом», — заявил Путин.

По мнению российского президента, в основе решений о коллективных наказаниях для спортсменов лежат не интересы мирового спорта, а «соображения политического характера».

Исполнительный комитет WADA ранее единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA, а также лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.

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02:57 (мск)© Ньюстюб
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