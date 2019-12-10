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09:27 (мск), источник: ТАСС

Путин: Спортсмены из России должны выступать под своим флагом, так как претензий к ОКР нет

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин cчитает, что российские спортсмены должны выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом, поскольку у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России (ОКР). Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Париже.

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«Нужно проанализировать это решение [WADA] по российским спортсменам. То, что лежит на поверхности, и то, что я вижу сразу: нет претензий к российскому олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом», — заявил глава российского государства на пресс-конференции в Париже.

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В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. На обжалование решения в Спортивном арбитражном суде (CAS) у российской стороны есть 21 день.

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