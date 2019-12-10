Роднина нашла виновных в отстранении России от международных соревнований

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Роднина заявила, что не стоит перекладывать вину на министра спорта или председателя Олимпийского комитета России. «Мы сделали все изменения в законах, но пока эти законы не работают. Потому что идет круговая порука. Первый, кто работает со спортсменами, это федерации. Значит, федерации опять что-то прошлепали», — посчитала она.

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9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также их проведении на четыре года.