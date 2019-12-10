Оргкомитет Олимпиады-2020 надеется на соблюдение спортсменами антидопинговых правил

Отмечается, что комитету известно решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта. «Оргкомитет “Токио-2020” надеется, что атлеты из всех команд, а также национальные олимпийские и паралимпийские комитеты будут принимать участие в Играх в соответствии со всеми антидопинговыми регламентами. Оргкомитет продолжит работу со всеми соответствующими организациями в интересах полного выполнения необходимых антидопинговых мер», — сказано в заявлении.
Как сообщил в понедельник журналистам в Нью-Йорке председатель «Токио-2020» Ёсиро Мори, Япония будет стремиться к тому, чтобы организовать максимально справедливые Игры, где правила будут равными для всех.
В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта. Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.