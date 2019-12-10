Оргкомитет Олимпиады-2020 надеется на соблюдение спортсменами антидопинговых правил

Источник: AP 2019

Отмечается, что комитету известно решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта. «Оргкомитет “Токио-2020” надеется, что атлеты из всех команд, а также национальные олимпийские и паралимпийские комитеты будут принимать участие в Играх в соответствии со всеми антидопинговыми регламентами. Оргкомитет продолжит работу со всеми соответствующими организациями в интересах полного выполнения необходимых антидопинговых мер», — сказано в заявлении.

Как сообщил в понедельник журналистам в Нью-Йорке председатель «Токио-2020» Ёсиро Мори, Япония будет стремиться к тому, чтобы организовать максимально справедливые Игры, где правила будут равными для всех.