В Приморье продолжают готовить спортивные объекты к приему олимпийцев

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Исполком WADA 9 декабря решил лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Исполком также лишил Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Как разъяснили ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края, ремонт спортивных объектов входит в долгосрочную региональную программу «Спорт — норма жизни», которая реализуется в рамках нацпроекта «Демография». «Спортсмены приезжают в Приморье тренироваться на базе тех объектов, которые есть сейчас. Ремонт спортивных объектов проходит в рамках большой государственной программы, и решение WADA никак на эти процессы не влияет. Прошлым летом здесь тренировались атлеты из десяти спортивных федераций», — сказали в пресс-службе.

В администрации края добавили, что строительство Центра ледовых видов спорта начнется в 2020 году, завершение строительства запланировано на 2021 год. Еще через год сооружение сможет принять российских спортсменов, которые примут участие в Зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине.

Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов подчеркнул, что приморские спортсмены, которые готовятся к летней Олимпиаде-2020 в Токио, продолжают свои тренировки. Главный специалист центра студенческого спорта ДВФУ Сергей Субботин добавил, что к Олимпиаде в Токио готовятся, в том числе, студенты ДВФУ. Так, в состав сборной по плаванью вошли три представителя университета: Сергей Фисиков, Виктория Андреева и Александр Попов. Еще два представителя ДВФУ отобрались в олимпийскую сборную по легкой атлетике: Федор Кисяков и Наталья Власова.

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