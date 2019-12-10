Паунд: Для российской стороны подача иска в CAS — пустая трата времени

Исполком WADA в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.
«Я не был на самом исполкоме, но исходя из имеющейся информации я считаю, что решение правильное. Расследование доказало, что данные московской лаборатории изменялись российской стороной. Это является недопустимым. Рекомендации похожи на те, которые были в 2016 году, когда Россию хотели отстранить от Игр в Рио-де-Жанейро, и думаю, сейчас МОК согласится с ними и будет следовать решению WADA», — сказал Паунд по телефону.
«Все ожидают, что российская сторона пойдет в CAS, но, учитывая доказательства, думаю, это пустая трата времени и денег. Ведь четырехлетний срок отстранения не начнется до тех пор, пока не пройдет апелляционный процесс. Очевидно, что в России есть проблемы и нужны серьезные изменения. Я считаю, что российская сторона должна признать наличие проблем и начать исправлять ситуацию, менять систему уже с завтрашнего дня. Иначе это может продолжаться очень долго», — отметил экс-главаWADA.
Перед зимними Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане членство ОКР в Международной олимпийском комитете было приостановлено. Российские спортсмены выступали на Играх-2018 в нейтральном статусе и под олимпийским флагом. По окончании соревнований статус ОКР был восстановлен.
Исполком WADA 20 сентября 2018 также восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российскую организацию лишили в ноябре 2015 года по итогам работы комиссии Паунда, расследовавшей систематическое употребление допинга в российском спорте. В понедельник РУСАДА вновь было признано не соответствующим Всемирномуантидопинговому кодексу.