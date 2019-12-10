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12:07 (мск), источник: ТАСС

Санкции WADA не распространяются на молодежные и юниорские чемпионаты мира

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта не распространяются на молодежные и юниорские чемпионаты мира. Об этом ТАСС сообщил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

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В понедельник исполком WADA одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов. Также исполком одобрил рекомендацию лишить Россию права проведения чемпионатов мира, Олимпиад и подачи заявок на их проведение в течение четырех лет.

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«Возрастные чемпионаты мира не учитываются», — сообщил Тейлор. В мае 2018 года Международная федерация хоккея утвердила проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Позднее стало известно, что часть матчей пройдет в Омске.

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должен будет решить, соглашаться ли с решением исполкома WADA. В случае несогласия дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который поставит точку в этом разбирательстве.

Россия подверглась санкциям за манипуляции с данными проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год (LIMS), копия которой была передана WADA в начале января. Ее целостность являлась условием восстановления РУСАДА 20 сентября прошлого года.

Российские власти не соглашаются с выводами следователей WADA и считают решение политизированным.

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