Санкции WADA не распространяются на молодежные и юниорские чемпионаты мира

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии

В понедельник исполком WADA одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов. Также исполком одобрил рекомендацию лишить Россию права проведения чемпионатов мира, Олимпиад и подачи заявок на их проведение в течение четырех лет.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Возрастные чемпионаты мира не учитываются», — сообщил Тейлор. В мае 2018 года Международная федерация хоккея утвердила проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Позднее стало известно, что часть матчей пройдет в Омске.

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должен будет решить, соглашаться ли с решением исполкома WADA. В случае несогласия дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который поставит точку в этом разбирательстве.

Россия подверглась санкциям за манипуляции с данными проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год (LIMS), копия которой была передана WADA в начале января. Ее целостность являлась условием восстановления РУСАДА 20 сентября прошлого года.