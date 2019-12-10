Фоторепортажи
12«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
12:22 (мск), источник: ТАСС

WADA: Вопрос участия в Олимпиаде россиян с допинговым прошлым требует обсуждения

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вопрос участия российских спортсменов с допинговым прошлым в чемпионатах мира и Олимпийских играх требует дополнительного обсуждения. Об этом ТАСС сообщил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

Наверх

В понедельник исполком WADA одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов, причем право выступать получат только спортсмены, которые докажут непричастность к нарушению антидопингового кодекса в соответствии со строгими условиями, которые определит WADA.

«Вопрос допуска спортсменов с прошлыми нарушениями антидопинговых правил требует обсуждения», — сообщил Тейлор, отвечая на вопрос о возможном участии в чемпионатах мира и Олимпийских играх российских спортсменов, которые уже отбыли наказание за допинговые нарушения.

Россия подверглась санкциям за манипуляции с данными проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год (LIMS), копия которой была передана WADA в начале января. Ее целостность являлась условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 20 сентября прошлого года.

Российские власти не соглашаются с выводами следователей WADA и считают решение политизированным.

Вопрос о передаче дела в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне наблюдательный совет РУСАДА примет 19 декабря. В силу решение исполкома WADA вступит только после решения суда.

 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Футболисты «Зенита» и «Бенфики» восьмой раз встретятся в ЛЧ
«Арсенал» забил три мяча за 9 минут и обыграл «Вест Хэм» в дерби
Фонд защиты спортсменов обратился в ООН для отмены решения WADA
10 пропущенных на двоих: кошмарная ночь для Овечкина и Кучерова
Стали известны соперники сборной России в товарищеских матчах
Впервые за последние 8 лет Месси не попал в заявку «Барсы» на ЛЧ
В США остались недовольны решением WADA относительно России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь