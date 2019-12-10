Фонд защиты спортсменов обратился в ООН, чтобы отменить решение WADA по России

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«В письме мы просим генсекретаря вмешаться в ситуацию и защитить права российских спортсменов, ставших заложниками политически мотивированного решения WADA, принятого в одностороннем порядке», — сказал он.

Мельников отметил, что соответствующее обращение уже направлено в организацию. В письме фонд призвал генсека посодействовать в организации специальной международной комиссии для всестороннего и беспристрастного анализа решения об отстранении России от участия в крупнейших международных турнирах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

По мнению правозащитников, решение антидопингового агентства прямым образом нарушает международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации, поскольку абсолютное большинство российских спортсменов не были замешаны в каких-либо нарушениях кодекса WADA.