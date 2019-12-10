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12:59 (мск), источник: ТАСС

Фонд защиты спортсменов обратился в ООН, чтобы отменить решение WADA по России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российский Фонд защиты прав спортсменов обратился к генеральному секретарю ООН с призывом осудить решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) применить санкции к российскому спорту. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор организации правозащитник Иван Мельников.

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«В письме мы просим генсекретаря вмешаться в ситуацию и защитить права российских спортсменов, ставших заложниками политически мотивированного решения WADA, принятого в одностороннем порядке», — сказал он.

Мельников отметил, что соответствующее обращение уже направлено в организацию. В письме фонд призвал генсека посодействовать в организации специальной международной комиссии для всестороннего и беспристрастного анализа решения об отстранении России от участия в крупнейших международных турнирах.

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По мнению правозащитников, решение антидопингового агентства прямым образом нарушает международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации, поскольку абсолютное большинство российских спортсменов не были замешаны в каких-либо нарушениях кодекса WADA.

В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ.


Отстранение России: что стоит за вердиктом WADA
ТВЦ
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