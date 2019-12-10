Лукин: Решение WADA серьезно затруднит российским паралимпийцам подготовку к Играм

Источник: РИА "Новости"

В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ.

«Все уже написано, но по-человечески, конечно, я крайне разочарован тем, что опять возникли трудности. Очень разочарован. Я предполагаю, что в дальнейшем нам придется оспаривать свои права в суде, но в данной ситуации следующие действия за РУСАДА. Происходящее серьезно затруднит нам задачу подготовки к Играм», — сказал Лукин.