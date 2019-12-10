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14:08 (мск), источник: ТАСС

Спрос на билеты Паралимпиады в Токио составил рекордные 3,1 млн запросов

ТАСС, 10 декабря. Спрос на билеты на мероприятия Паралимпийских игр — 2020 в Токио составил рекордные 3,1 млн запросов. Об этом агентству Associated Press сообщил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

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По словам главы МПК, количество билетов составляет 2,3 млн.

«Интерес есть, мы в восторге, — заявил Парсонс. — Спортсмены-паралимпийцы будут соревноваться на полных стадионах».

В первой лотерее было разыграно 600 тыс. билетов, следующий розыгрыш запланирован на начало 2020 года. Позднее организаторы опубликуют уровень спроса на билеты на соревнования Олимпиады, по данным организаторов, он в 10 раз превзойдет предложение.

Также сообщается, что паралимпийский марафон, который состоится 6 сентября, не будет перенесен из Токио, в то время как олимпийский из-за жары был перенесен на север Японии — в Саппоро.

Паралимпийские игры пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

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