Спрос на билеты Паралимпиады в Токио составил рекордные 3,1 млн запросов

По словам главы МПК, количество билетов составляет 2,3 млн.

«Интерес есть, мы в восторге, — заявил Парсонс. — Спортсмены-паралимпийцы будут соревноваться на полных стадионах».

В первой лотерее было разыграно 600 тыс. билетов, следующий розыгрыш запланирован на начало 2020 года. Позднее организаторы опубликуют уровень спроса на билеты на соревнования Олимпиады, по данным организаторов, он в 10 раз превзойдет предложение.

Также сообщается, что паралимпийский марафон, который состоится 6 сентября, не будет перенесен из Токио, в то время как олимпийский из-за жары был перенесен на север Японии — в Саппоро.