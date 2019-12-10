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15:19 (мск), источник: Матч ТВ

Дмитрий Губерниев — о решении ВАДА: Важно понять, где борьба с допингом, а где политика

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении исполкома ВАДА поддержать рекомендации комиссии по соответствию в отношении российской стороны.

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Источник: РИА "Новости"

— Мы понимаем, что есть проблема, которую нужно решать не только нам, но и всему миру, — сказал Губерниев для программы «Все на Матч!». — Но по всему миру возникает огромное количество людей, которое, невзирая на молодежь, здравый смысл и презумпцию невиновности, начинают прессинговать и атаковать. Очень важно понять, где борьба с допингом, а где политика. Есть ощущение, что все это переплетено и нам предстоит кропотливая работа. Нужно подготовить аргументированную базу, которой у нас пока нет. Представители ВАДА задают нам вопросы, пока у нас только лозунги, а реальных дел немного. Все это должно быть предоставлено Спортивному арбитражному суду в максимально короткое время.

Напомним, после получения уведомления о решении ВАДА у российской стороны будет 21 день, чтобы принять требования международной организации или обратиться для прояснения ситуации в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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