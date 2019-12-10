Песков: Надо задействовать механизмы защиты прав наших спортсменов
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Существующие механизмы защиты прав спортсменов в ситуации с WADA должны быть задействованы, заявил журналистам
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Существующие механизмы защиты прав спортсменов в ситуации с WADA должны быть задействованы, заявил журналистам
«Безусловно, это неприятная ситуация. Вместе с тем, существуют механизмы отстаивания наших прав, механизмы защиты наших прав как страны и механизмы защиты прав наших спортсменов, эти механизмы должны быть задействованы», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, не считают ли в Кремле, что допинговый скандал подрывает доверие к России как к спортивной державе.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.