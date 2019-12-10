Песков: Надо задействовать механизмы защиты прав наших спортсменов

«Безусловно, это неприятная ситуация. Вместе с тем, существуют механизмы отстаивания наших прав, механизмы защиты наших прав как страны и механизмы защиты прав наших спортсменов, эти механизмы должны быть задействованы», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, не считают ли в Кремле, что допинговый скандал подрывает доверие к России как к спортивной державе.