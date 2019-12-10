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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Песков: Надо задействовать механизмы защиты прав наших спортсменов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Существующие механизмы защиты прав спортсменов в ситуации с WADA должны быть задействованы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, это неприятная ситуация. Вместе с тем, существуют механизмы отстаивания наших прав, механизмы защиты наших прав как страны и механизмы защиты прав наших спортсменов, эти механизмы должны быть задействованы», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, не считают ли в Кремле, что допинговый скандал подрывает доверие к России как к спортивной державе.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

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