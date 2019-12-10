FISU ждет отмашки для решения по Универсиаде
Федерация следит за ситуацией.
Федерация следит за ситуацией.
У Международной федерации студенческого спорта (FISU) пока нет точного ответа о судьбе Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
Проведение Студенческих игр в уральской столице оказалось под угрозой срыва
Судя по всему, в FISU пока предпочитают держать руку на пульсе, не давая
«FISU известно о принятом решении исполкома WADA одобрить рекомендации комитета по соответствию в отношении России. FISU продолжит внимательно следить за этим процессом с уважением к этому решению. От FISU не ожидается дальнейших комментариев до тех пор, пока не будет завершен процесс, изложенный WADA, в отношении возможных последствий», — приводит Sport24 слова главы федерации Олега Матыцина.
Стоит напомнить, что отстранять Россию от проведения турниров, права на которые уже получены, должны соответствующие международные спортивные федерации. Но шанс на проведение Универсиады все же остается.