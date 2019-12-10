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16:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

FISU ждет отмашки для решения по Универсиаде

Федерация следит за ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

У Международной федерации студенческого спорта (FISU) пока нет точного ответа о судьбе Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

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Проведение Студенческих игр в уральской столице оказалось под угрозой срыва из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить России в течение четырех лет организовывать международные соревнования, напоминает «Уралинформбюро».

Судя по всему, в FISU пока предпочитают держать руку на пульсе, не давая каких-то категоричных комментариев.

«FISU известно о принятом решении исполкома WADA одобрить рекомендации комитета по соответствию в отношении России. FISU продолжит внимательно следить за этим процессом с уважением к этому решению. От FISU не ожидается дальнейших комментариев до тех пор, пока не будет завершен процесс, изложенный WADA, в отношении возможных последствий», — приводит Sport24 слова главы федерации Олега Матыцина.

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Стоит напомнить, что отстранять Россию от проведения турниров, права на которые уже получены, должны соответствующие международные спортивные федерации. Но шанс на проведение Универсиады все же остается. Во-первых, у FISU не так много возможностей и времени для поиска замены Екатеринбургу, во-вторых, как заявила депутат Госдумы Светлана Журова, по Универсиаде были «заключены договора и сделаны проплаты». Кроме того, Россия может отстоять свои права в суде.

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