FISU ждет отмашки для решения по Универсиаде

Источник: РИА "Новости"

У Международной федерации студенческого спорта (FISU) пока нет точного ответа о судьбе Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Проведение Студенческих игр в уральской столице оказалось под угрозой срыва из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить России в течение четырех лет организовывать международные соревнования, напоминает «Уралинформбюро».

Судя по всему, в FISU пока предпочитают держать руку на пульсе, не давая каких-то категоричных комментариев.

«FISU известно о принятом решении исполкома WADA одобрить рекомендации комитета по соответствию в отношении России. FISU продолжит внимательно следить за этим процессом с уважением к этому решению. От FISU не ожидается дальнейших комментариев до тех пор, пока не будет завершен процесс, изложенный WADA, в отношении возможных последствий», — приводит Sport24 слова главы федерации Олега Матыцина.

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