CAS потребуется день для начала рассмотрения апелляции на решение WADA

Исполком WADA в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.
«Если с российской стороны будет подана апелляция, то для начала процесса рассмотрения CAS потребуется один рабочий с момента получения необходимых документов при условии, что апелляция является полной и в ней содержится вся необходимая информация», — сказал Риб.
«У РУСАДА есть 21 день с момента получения решения WADA, чтобы сообщить WADA о своей готовности оспорить такое решение. Затем WADA должно официально уведомить CAS о существовании спора путем подачи заявки на арбитраж», — добавил Риб.