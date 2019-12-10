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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS потребуется день для начала рассмотрения апелляции на решение WADA

ЛОЗАННА (Швейцария), 10 дек — РИА Новости. Спортивному арбитражному суду (CAS) потребуется один день, чтобы начать процесс рассмотрения апелляции со стороны российской стороны на решение WADA в случае поступления соответствующего заявления, сказал РИА Новости генеральный секретарь CAS Мэтью Риб.

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Исполком WADA в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

«Если с российской стороны будет подана апелляция, то для начала процесса рассмотрения CAS потребуется один рабочий с момента получения необходимых документов при условии, что апелляция является полной и в ней содержится вся необходимая информация», — сказал Риб.

«У РУСАДА есть 21 день с момента получения решения WADA, чтобы сообщить WADA о своей готовности оспорить такое решение. Затем WADA должно официально уведомить CAS о существовании спора путем подачи заявки на арбитраж», — добавил Риб.

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