CAS назвал последнюю инстанцию для апелляции России на решение WADA

Исполком WADA в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Российская сторона имеет право обжаловать решение в CAS.