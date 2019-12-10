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16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS назвал последнюю инстанцию для апелляции России на решение WADA

ЛОЗАННА (Швейцария), 10 дек — РИА Новости. Швейцарский федеральный трибунал может быть последней инстанцией для апелляции российской стороны на решение WADA, но этот орган рассматривает только ограниченные вопросы, заявил РИА Новости генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб.

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Исполком WADA в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Российская сторона имеет право обжаловать решение в CAS.

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«Последняя апелляция может быть подана в Швейцарский федеральный трибунал, но по таким ограниченным основаниям, как отсутствие юрисдикции или процедурные вопросы», — сказал Риб, отвечая на вопрос, будет ли решение CAS окончательным, или любая из сторон может пойти дальше в другие суды.

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9 декабря© Ньюстюб
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