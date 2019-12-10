Путин попросил у правозащитников поддержки в сфере спорта

Выступая на заседании СПЧ, глава государства отметил, что Совет в своей работе должен в полной мере задействовать все механизмы, которыми он обладает, в том числе использовать потенциал всех своих двадцати комиссий.

«Кстати, хотел бы обратить внимание и на то, что происходит в сфере спорта. Тоже хотел бы попросить о вашей поддержке», — сказал он.

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Путин, комментируя это решение, ранее заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, оно не может носить коллективного характера. Глава государства также говорил о необходимости проанализировать решение исполкома WADA по российским спортсменам, прежде чем говорить о возможности его опротестовать.