Путин попросил у правозащитников поддержки в сфере спорта
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил у членов Совета по правам человека в РФ поддержки в сфере спорта.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил у членов Совета по правам человека в РФ поддержки в сфере спорта.
Выступая на заседании СПЧ, глава государства отметил, что Совет в своей работе должен в полной мере задействовать все механизмы, которыми он обладает, в том числе использовать потенциал всех своих двадцати комиссий.
«Кстати, хотел бы обратить внимание и на то, что происходит в сфере спорта. Тоже хотел бы попросить о вашей поддержке», — сказал он.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.
Путин, комментируя это решение, ранее заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, оно не может носить коллективного характера. Глава государства также говорил о необходимости проанализировать решение исполкома WADA по российским спортсменам, прежде чем говорить о возможности его опротестовать.