Россия обвинила США в грубом вмешательстве в расследование WADA

Источник: РИА "Новости"

Свищев вспомнил, как Тайгерт призывал полностью отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях. «Слова Тайгерта — не что иное, как грубое вмешательство в расследование WADA, это самое настоящее давление», — заявил Свищев. Он добавил, что наказание за эти действия должно быть серьезным.

Свищев подчеркнул, что Тайгерту не стоит высказываться на эту тему, так как все национальные лиги США — «сплошь на допинге». Чиновник заметил, что WADA следует провести проверку на предмет системного употребления запрещенных препаратов в американском спорте. По мнению Свищева, при независимом расследовании можно будет узнать «много интересного».

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9 декабря исполком WADA отстранил Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года. Страна также не сможет проводить эти старты на своей территории. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признали не соответствующим Кодексу WADA и лишили его статуса соответствия.