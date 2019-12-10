Россия обвинила США в грубом вмешательстве в расследование WADA

Свищев вспомнил, как Тайгерт призывал полностью отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях. «Слова Тайгерта — не что иное, как грубое вмешательство в расследование WADA, это самое настоящее давление», — заявил Свищев. Он добавил, что наказание за эти действия должно быть серьезным.
Свищев подчеркнул, что Тайгерту не стоит высказываться на эту тему, так как все национальные лиги США — «сплошь на допинге». Чиновник заметил, что WADA следует провести проверку на предмет системного употребления запрещенных препаратов в американском спорте. По мнению Свищева, при независимом расследовании можно будет узнать «много интересного».
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года. Страна также не сможет проводить эти старты на своей территории. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признали не соответствующим Кодексу WADA и лишили его статуса соответствия.
Позднее глава WADA Крэйг Риди рассказал о влиянии действий организации на Россию. По его словам, у WADA получилось добиться изменений в российском спорте.