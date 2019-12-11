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09:41 (мск), источник: Sport24

Комиссия атлетов WADA хочет добиться исключения россиян с ЧМ и ОИ даже в нейтральном статусе

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит возможность обращения в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с целью добиться ужесточения санкций против российского спорта.

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Источник: AP 2019

Комиссия заинтересована в том, чтобы российские спортсмены не были допущены до участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира даже в статусе нейтральных атлетов.

Члены комиссии в среду, 11 декабря, проведут телефонную конференцию. По ее итогам будет принято окончательное решение. Ужесточения хотят добиться по причине опасения, что Россия выиграет свою апелляцию в CAS.

«Нам не кажется, что наказание было соизмеримо тяжести преступления», — цитирует члена комиссии спортсменов WADA Викторию Аггар The Telegraph.

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9 декабря стало известно, что исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применил ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишил российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретил проводить крупные турниры на территории РФ, исключил российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретил им посещать соревнования. При этом в WADA подчеркнули, что российским спортсменам, не вовлеченным в махинации, разрешается участвовать в крупных спортивных турнирах.

У России есть 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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