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12:18 (мск), источник: РИА Крым

Крымские боксеры прокомментировали отказ сборной ехать на Олимпиаду

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. Крымчанин и чемпион мира по боксу Глеб Бакши прокомментировал РИА Новости Крым отказ сборной России по боксу ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без национального флага. По словам Бакши, ему лично не хотелось бы упускать подобную возможность.

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«Я как спортсмен очень хочу попасть на Олимпиаду, — сказал Бакши РИА Новости Крым. — Лично для меня это шанс, который нельзя упускать. И вообще это мечта любого спортсмена».

Однако спортсмен также отметил, что ситуация с запретом WADA является политической.

«Если к нам такое отношение, что Россию отстранили от соревнований, то где гарантии, что нашим спортсменам дадут нормальной выступить?» — говорит Бакши.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев заявил, что сборная России по боксу отказывается ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без национального флага после того, как 9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участия в международных спортивных мероприятиях на четыре года.

«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом», — заявил Кремлев.

Глеб Бакши родился 12 ноября 1995 года в Симферополе. На Чемпионате Мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге 21 сентября 2019 года Глеб Бакши завоевал золотую медаль в весовой категории до 75 кг.

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