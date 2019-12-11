Крымские боксеры прокомментировали отказ сборной ехать на Олимпиаду

«Я как спортсмен очень хочу попасть на Олимпиаду, — сказал Бакши РИА Новости Крым. — Лично для меня это шанс, который нельзя упускать. И вообще это мечта любого спортсмена».
Однако спортсмен также отметил, что ситуация с запретом WADA является политической.
«Если к нам такое отношение, что Россию отстранили от соревнований, то где гарантии, что нашим спортсменам дадут нормальной выступить?» — говорит Бакши.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев заявил, что сборная России по боксу отказывается ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без национального флага после того, как 9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участия в международных спортивных мероприятиях на четыре года.
«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом», — заявил Кремлев.
Глеб Бакши родился 12 ноября 1995 года в Симферополе. На Чемпионате Мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге 21 сентября 2019 года Глеб Бакши завоевал золотую медаль в весовой категории до 75 кг.