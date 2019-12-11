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18:50 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минспорта России оценили шансы оспорить решение WADA

Министр спорта России Павел Колобков оценил шансы страны оспорить решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), на четыре года отстранившего российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Слова чиновника приводит ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Колобков заявил, что у российской стороны есть ответы на все вопросы. Кроме того, отечественные эксперты предоставили WADA свою позицию. «Я считаю, что все основания для оспаривания решения есть», — заявил Колобков. Также он отметил, что впереди Россию ждет «целый процесс».

9 декабря исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах. Речь идет обо всех соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Дисквалификация продлится четыре года. Кроме того, Россия не сможет подавать заявку на проведение таких турниров. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признали не соответствующим Кодексу WADA и лишили лицензии на дальнейшую работу.

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В тот же день депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия обжалует решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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