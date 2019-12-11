В Минспорта России оценили шансы оспорить решение WADA

Колобков заявил, что у российской стороны есть ответы на все вопросы. Кроме того, отечественные эксперты предоставили WADA свою позицию. «Я считаю, что все основания для оспаривания решения есть», — заявил Колобков. Также он отметил, что впереди Россию ждет «целый процесс».
9 декабря исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах. Речь идет обо всех соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Дисквалификация продлится четыре года. Кроме того, Россия не сможет подавать заявку на проведение таких турниров. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признали не соответствующим Кодексу WADA и лишили лицензии на дальнейшую работу.
В тот же день депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия обжалует решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).