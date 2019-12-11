НОК Великобритании призвал к жестким санкциям к российскому спорту

Источник: Спорт РИА Новости

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета WADA по соответствию (CRC) и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только «чистые» российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. На Олимпиаде-2018 россияне выступали в нейтральном статусе как «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR) под олимпийским флагом.

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«На протяжении трех Олимпиад подряд вопрос употребления допинга спортсменами из России черным облаком нависал над всем олимпийским движением. Мы поддерживаем максимально возможные санкции против России, касающиеся участия в Олимпиаде в Токио. На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году спортсмены из Великобритании соревновались с российской командой, которая только называлась по-другому, этого не должно повториться», — приводит слова Робертсона Daily Mail.

«Мы обеспокоены тем, что даже после санкций в Пхенчхане Россия продолжала манипулировать данными… Они не показали никакого раскаяния или уважения к олимпийскому движению и атлетам», — добавил он. Также Робертсон поблагодарил WADA за «настойчивость в получении данных московской антидопинговой лаборатории, что позволило оценить масштаб проблемы».

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Глава комиссии спортсменов НОК Великобритании Бен Хоуз заявил, что, несмотря на предыдущие санкции, в том числе выступление в Пхенчхане под нейтральным флагом, «Россия продолжала лишать “чистых” спортсменов по всему миру возможности соревноваться честно и с какой-либо уверенностью в системах, предназначенных для их защиты».