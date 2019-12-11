Фоторепортажи
14Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
11Поветкин не проиграл Хантеру. Но и не победил
21:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НОК Великобритании призвал к жестким санкциям к российскому спорту

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Председатель национального олимпийского комитета (НОК) Великобритании Хью Робертсон призвал принять жесткие санкции в отношении российского спорта.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета WADA по соответствию (CRC) и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только «чистые» российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. На Олимпиаде-2018 россияне выступали в нейтральном статусе как «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR) под олимпийским флагом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На протяжении трех Олимпиад подряд вопрос употребления допинга спортсменами из России черным облаком нависал над всем олимпийским движением. Мы поддерживаем максимально возможные санкции против России, касающиеся участия в Олимпиаде в Токио. На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году спортсмены из Великобритании соревновались с российской командой, которая только называлась по-другому, этого не должно повториться», — приводит слова Робертсона Daily Mail.

«Мы обеспокоены тем, что даже после санкций в Пхенчхане Россия продолжала манипулировать данными… Они не показали никакого раскаяния или уважения к олимпийскому движению и атлетам», — добавил он. Также Робертсон поблагодарил WADA за «настойчивость в получении данных московской антидопинговой лаборатории, что позволило оценить масштаб проблемы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Глава комиссии спортсменов НОК Великобритании Бен Хоуз заявил, что, несмотря на предыдущие санкции, в том числе выступление в Пхенчхане под нейтральным флагом, «Россия продолжала лишать “чистых” спортсменов по всему миру возможности соревноваться честно и с какой-либо уверенностью в системах, предназначенных для их защиты».

«Мы повторяем призывы к более серьезным санкциям. Если наши спортсмены будут соревноваться с атлетами из России под нейтральным флагом в Токио, то они должны делать это, имея неопровержимые доказательства того, что они (российские спортсмены — ред.) “чисты” и не замешаны в чем-либо, что ставит под сомнение олимпийское движение или его репутацию», — сказал Хоуз.

Читайте также
Пловчиха Юлия Ефимова — о решении WADA: дальше будут проблемы
Во время загрузки произошла ошибка.
01:27 (мск)© Ньюстюб
 'Мы тут бомбу смастерили': Шнуров сочинил стихи о решении WADA
Ефимова объяснила, как поступит в случае недопуска до Олимпиады
В Минспорта России оценили шансы оспорить решение WADA
Российский футбольный союз сделал заявление об акции фанатов
В комитет по этике РФС подали заявление на Евгения Гинера
«Наполи» объявил о назначении нового главного тренера
Александр Овечкин: Я люблю Америку, здесь мой второй дом
Чешский клуб выкупил у «Краснодара» контракт российского игрока
«Динамо» в Загребе принимает «Манчестер Сити» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь