В WADA отказались просить более жесткого наказания для России

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Отмечается, что члены комиссии по итогам телеконференции отказались обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Сообщения о том, что организация действительно может потребовать в суде ужесточить санкции, в агентстве назвали неточными.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также от их проведения сроком на четыре года. Отечественные спортсмены смогут соревноваться в международных турнирах под нейтральным флагом. Российская сторона планирует подать апелляцию в CAS.