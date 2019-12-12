В WADA отказались просить более жесткого наказания для России
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не станет просить более жесткого наказания для России. Об этом «Р-Спорт» рассказали в
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не станет просить более жесткого наказания для России. Об этом «Р-Спорт» рассказали в
Отмечается, что члены комиссии по итогам телеконференции отказались обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Сообщения о том, что организация действительно может потребовать в суде ужесточить санкции, в агентстве назвали неточными.
В Великобритании и США такое наказание сочли недостаточным. В частности, Британская олимпийская ассоциация потребовала от WADA отстранить всех российских спортсменов без исключения, потому что те не раскаялись и не проявили уважения к олимпийскому движению. А в антидопинговом агентстве США (USADA) посчитали, что тем самым будет возможно отстоять ценности олимпийского спорта.