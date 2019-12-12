Глава WADA рассказал об отравленных Россией отношениях в спорте

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии

«Что касается России, то эта ситуация отравила отношения и принесла спорту огромные проблемы», — сказал Риди. Он подчеркнул, что WADA ответственно подошло к ведению разбирательств. По его мнению, российским чиновникам стоит задуматься, потому что своими действиями они «наносят вред молодым людям».

Риди добавил, что после его прихода на пост главы организации в российском спорте стало меньше нарушений. «Мы стали лучше понимать, как думают мошенники», — заключил он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

11 декабря Британская олимпийская ассоциация потребовала запретить всем спортсменам из России участвовать в Играх-2020 в Токио. По мнению президента организации Хью Робертсона, россияне не проявили должного уважения к олимпийскому движению.