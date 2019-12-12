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19:26 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал лауреатов Национальной спортивной премии гордостью России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям торжественной церемонии вручения Национальной спортивной премии, отметив их преданность профессии. Текст приветствия опубликован в четверг на сайте Кремля.

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Источник: Reuters

«Для вас, ваших коллективов присуждение этой высокой награды — событие, конечно же, знаковое. А для страны, всего нашего общества — это возможность отметить и поблагодарить тех, чьим трудом, энергией, опытом развиваются физкультура и спорт, сохраняются великие спортивные традиции и рождаются новые поколения выдающихся атлетов», — говорится в приветствии.

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Глава государства отметил, что кроме покорения спортивных арен, участники премии активно содействуют совершенствованию спортивной инфраструктуры и реализации проектов в сфере массового спорта. Он назвал достойными уважения преданность спортсменов профессии и их неравнодушное отношение к делу.

«Вы — гордость России. И государство, как и прежде, всегда будет поддерживать вас», — резюмировал президент, пожелав лауреатам новых побед в порте и жизни.

Ежегодная Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году и проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Церемония ее вручения проходит в Москве 12 декабря. Участниками и гостями мероприятия стали ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, известные деятели искусства.

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