Хоркина: Россию никогда не победить, это великая спортивная держава

Исполком WADA в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) и на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Допуск получат только «чистые» российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе без флага. Также россияне отстранены от турниров, которые попадают в категорию «major events» (в нее входят, в частности, чемпионаты мира).
«Надо бороться до конца, как мы всегда делаем на всех международных соревнованиях. И что в итоге? Побеждаем! Россию никогда не победить, она всегда была сильной и великой страной, спортивной державой. Не думаю, что какое-нибудь другое агентство могло когда-нибудь так занести свою руку на государственность. Ведь флаг и гимн — это государственные символы. Совсем обалдели просто! Эта организация (WADA) была создана для того, чтобы действительно бороться с допингом, но ни в коем случае не ущемлять права государства и, тем более, спортсменов. Если не будет спортсменов, то зачем вообще эта организация нужна?!» — сказала Хоркина.
«И, в конце концов, существует олимпийская хартия. Ребята немного нюх потеряли. Извините, конечно, грубо говорю, но пора вмешаться всем тем, кто переживает за международное олимпийское движение, тем, кто дорожит этим. Да, есть вопросы, есть проблемы и не только в России, но и во всем мире, но при чем тут вся страна и ее символы?» — заявила двукратная олимпийская чемпионка.