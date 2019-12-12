Хоркина: Россию никогда не победить, это великая спортивная держава

Источник: РИА "Новости"

Исполком WADA в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) и на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Допуск получат только «чистые» российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе без флага. Также россияне отстранены от турниров, которые попадают в категорию «major events» (в нее входят, в частности, чемпионаты мира).

«Надо бороться до конца, как мы всегда делаем на всех международных соревнованиях. И что в итоге? Побеждаем! Россию никогда не победить, она всегда была сильной и великой страной, спортивной державой. Не думаю, что какое-нибудь другое агентство могло когда-нибудь так занести свою руку на государственность. Ведь флаг и гимн — это государственные символы. Совсем обалдели просто! Эта организация (WADA) была создана для того, чтобы действительно бороться с допингом, но ни в коем случае не ущемлять права государства и, тем более, спортсменов. Если не будет спортсменов, то зачем вообще эта организация нужна?!» — сказала Хоркина.