Работу спортивных федераций обсудили в НОК: Финансовые и юридические аспекты, подготовка резерва

«Представители спортивных федераций получили ответы на многие вопросы: это и юридические аспекты, взаимоотношения со СМИ, работа с волонтерами. После проведения нескольких крупных международных спортивных форумов в Беларуси есть хорошие наработки в этой сфере, которыми стоит делиться и использовать в будущем», — рассказал член исполкома НОК, председатель комиссии по работе с федерациями по видам спорта Валентин Боровок.

Читайте также Максим Мирный — кандидат на место в комиссии спортсменов МОК

На семинаре рассматривались вопросы ведения финансовой деятельности и использования иностранной безвозмездной помощи, поступающей в адрес общественных организаций. Представителям федераций по видам спорта рассказали, как грамотно составить контракт с юным спортсменом и его родителями. Актуальной остается проблема подготовки спортивных менеджеров. Таких специалистов готовят в Белорусском государственном университете физической культуры.

Участники уделили внимание взаимодействию спортивных федераций со средствами массовой информации, вопросам подготовки спортивного резерва. Опытом привлечения болельщиков при помощи социальных сетей поделились представители II Европейских игр и Белорусской теннисной ассоциации.

Обсуждалось и наследие II Европейских игр, которые успешно прошли в Минске в июне 2019-го. Заинтересованность в работе с волонтерами, работавшими на этом крупном спортивном форуме, выразили многие федерации, которые организовывают международные соревнования в Беларуси.

Презентацию уникального республиканского экспериментального проекта по отбору одаренных детей для занятий спортом «Олимпийский талант» представили совместно Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация биатлона.