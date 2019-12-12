МАУ «ФСК «Юность» из Удмуртии стало лучшей организацией года по продвижению ГТО

Источник: РИА "Новости"

«Это очень волнительно, — сказала на церемонии директор комплекса Галина Суворова. — Хочется выразить благодарность всем сотрудникам, которые были рядом, а также главе Кизнерского района [Александру Погорелову]. И отдельно поблагодарить регионального оператора [ГТО] Удмуртской Республики».

В Кизнерском районе «Юность» как центр тестирования существует с января 2016 года. По итогам проводимой работы внедрения комплекса ГТО на территории Удмуртской Республики у центра тестирования лидирующие позиции по многим показателям. В 2017 году организация приняла участие в пилотном проекте по тестированию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники центра используют разнообразные формы работы по подготовке различных категорий населения к тестированию: пропагандистские акции, фестивали и спартакиады; проводят мастер-классы по обучению правильному выполнению испытаний комплекса «Готов к труду и обороне», площадки ГТО на массовых районных мероприятиях, занятия в клубах, секциях, индивидуальные занятия с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Всего в организации работают 23 сотрудника, подавляющее большинство лично приняло участие в выполнении нормативов.