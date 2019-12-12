Фоторепортажи
12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
10Россия проиграла Швеции в матче Кубка Первого канала
22:01 (мск), источник: ТАСС

МАУ «ФСК «Юность» из Удмуртии стало лучшей организацией года по продвижению ГТО

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. МАУ «ФСК «Юность» Кизнерского района (Удмуртская Республика) стало лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта России в номинации «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху» по итогам 2019 года. Торжественная церемония проходит в Москве в Театре мюзикла.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Это очень волнительно, — сказала на церемонии директор комплекса Галина Суворова. — Хочется выразить благодарность всем сотрудникам, которые были рядом, а также главе Кизнерского района [Александру Погорелову]. И отдельно поблагодарить регионального оператора [ГТО] Удмуртской Республики».

В Кизнерском районе «Юность» как центр тестирования существует с января 2016 года. По итогам проводимой работы внедрения комплекса ГТО на территории Удмуртской Республики у центра тестирования лидирующие позиции по многим показателям. В 2017 году организация приняла участие в пилотном проекте по тестированию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники центра используют разнообразные формы работы по подготовке различных категорий населения к тестированию: пропагандистские акции, фестивали и спартакиады; проводят мастер-классы по обучению правильному выполнению испытаний комплекса «Готов к труду и обороне», площадки ГТО на массовых районных мероприятиях, занятия в клубах, секциях, индивидуальные занятия с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Всего в организации работают 23 сотрудника, подавляющее большинство лично приняло участие в выполнении нормативов.

Ежегодная Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году и проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Экспертный совет определяет лауреатов премии с учетом итогов народного голосования.

 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Допускает ли Черчесов появление Кокорина или Мамаева в сборной
Смородская: Чемпионат России деградирует. Нужно отменять лимит
У Загитовой — травма. Стоит ли сниматься с чемпионата России
Бабикова отправили домой. Он обиделся и может закончить карьеру
Нурмагомедов заявил, что хочет избить Фергюсона в поединке
Роналду разозлился на фаната, атаковавшего его сзади (видео)
«Краснодар» на выезде играет с «Хетафе» в ЛЕ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь