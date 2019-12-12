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22:31 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Российский спорт переживает трудные времена, но правда на его стороне

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский спорт после санкций со стороны исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) переживает не самые простые времена, однако правда все равно находится на его стороне. Об этом в ходе вручения Национальной спортивной премии заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

«Российский спорт переживает трудное время, давление, — сказал Колобков. — Но пока мы едины, мы преодолеем все эти трудности, отстоим честь нашего спорта. Ведь правда на нашей стороне, нам есть чем и кем гордиться».

Ежегодная Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году и проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Экспертный совет определяет лауреатов премии с учетом итогов народного голосования.

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