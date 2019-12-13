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13:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпионка мира объявила бойкот WADA из-за слишком мягкого наказания России

Бронзовый призер Паралимпиады и чемпионка мира в гребле Вики Аггер объявила, что выходит из комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в знак протеста против слишком мягкого наказания России. Об этом сообщает журналист Дэн Роан в Twitter.

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Источник: Reuters

«WADA не выдержало давления, оказываемого Международным олимпийским комитетом и Россией. Не могу быть частью организации, которая ставит политику выше принципов», — объяснила свой бойкот Аггер. Она добавила, что беспокоится за российских спортсменов, которые оказались частью системы.

Аггер подчеркнула, что перестала верить WADA, которое «изначально служило великой цели», защищая «чистых» спортсменов. По ее мнению, более жесткие санкции в отношении России благотворно скажутся на будущем молодых атлетов.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также от их проведения сроком на четыре года. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Российская сторона намерена обжаловать это решение.

11 декабря сообщалось, что Британская олимпийская ассоциация потребовала запретить всем россиянам участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио. По словам президента ассоциации Хью Робертсона, россияне не раскаялись и не проявили уважения к олимпийскому движению.

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