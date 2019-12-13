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15:23 (мск), источник: Sports.Ru

Министру спорта России Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского. Приказ о награждении не публиковался

По информации Sports.ru, министру спорта России Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского.

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Источник: Sports.Ru

Это подтвердили три источника, не связанных друг с другом.

Приказы о награждении подобными орденами обычно публикуются на соответствующих государственных порталах, но на этот раз приказа не было.

Орденом Александра Невского награждаются граждане России, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.

Этим орденом, также без публикации приказов, в разное время награждались председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, председатель «Газпрома» Алексей Миллер, президент Сбербанка Герман Греф, ведущий телеканала «Россия» Владимир Соловьев, бизнесмен Алишер Усманов и еще около 100 человек.

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