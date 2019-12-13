Министру спорта России Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского. Приказ о награждении не публиковался
По информации Sports.ru, министру спорта России Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского.
По информации Sports.ru, министру спорта России Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского.
Это подтвердили три источника, не связанных друг с другом.
Приказы о награждении подобными орденами обычно публикуются на соответствующих государственных порталах, но на этот раз приказа не было.
Этим орденом, также без публикации приказов, в разное время награждались председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, председатель «Газпрома» Алексей Миллер, президент Сбербанка Герман Греф, ведущий телеканала «Россия» Владимир Соловьев, бизнесмен Алишер Усманов и еще около 100 человек.