Кремль оценил возможное проведение Олимпийских игр с другими странами

Исполком WADA в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) и на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Позже Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия может самостоятельно проводить Олимпийские игры.