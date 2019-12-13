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14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кремль оценил возможное проведение Олимпийских игр с другими странами

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Кремль не обсуждал вопрос о проведении своих Олимпийских игр с привлечением других государств, этот вопрос необходимо задать спортивным властям, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Исполком WADA в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) и на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Позже Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия может самостоятельно проводить Олимпийские игры.

«Я не могу комментировать заявление Валентины Ивановны (Матвиенко — ред.). Валентина Ивановна неоднократно говорила о необходимости отстаивания наших интересов, защиты интересов наших спортсменов. Это является краеугольным камнем нашей позиции», — заявил Песков.

На вопрос журналиста о проведении в России своей Олимпиады с привлечением других государств, Песков ответил, что в Кремле этот вопрос не обсуждался.

«Это вопрос нашим спортивным властям. В Кремле эта тема не обсуждается», — добавил пресс-секретарь.

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