Кремль оценил возможное проведение Олимпийских игр с другими странами

Исполком WADA в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) и на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Позже Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия может самостоятельно проводить Олимпийские игры.
«Я не могу комментировать заявление Валентины Ивановны (Матвиенко — ред.). Валентина Ивановна неоднократно говорила о необходимости отстаивания наших интересов, защиты интересов наших спортсменов. Это является краеугольным камнем нашей позиции», — заявил Песков.
На вопрос журналиста о проведении в России своей Олимпиады с привлечением других государств, Песков ответил, что в Кремле этот вопрос не обсуждался.
«Это вопрос нашим спортивным властям. В Кремле эта тема не обсуждается», — добавил пресс-секретарь.