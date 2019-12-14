Министр спорта Свердловской области: В решении WADA не прозвучало тезиса про Универсиаду

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии

Напомним, на этой неделе исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил.

Читайте также FISU ждет отмашки для решения по Универсиаде

Сообщалось, что запрет может коснуться и права проведения Екатеринбургом Универсиады в 2023 году.

Как заявил Накануне.RU Леонид Рапопорт, в решении WADA не прозвучало тезиса про Универсиаду.

«Но в любом случае, Россия будет оспаривать решение, принятое исполкомом Всемирного антидопингового агентства, и мы надеемся на положительный исход дела», — добавил министр.

Отметим, спортивный адвокат, доцент кафедры спортивного права Высшей школы экономики Александр Чеботарев считает, что запрет WADA на участие РФ распространяется и на Универсиаду.