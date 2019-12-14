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10:41 (мск), источник: Nakanune.ru

Министр спорта Свердловской области: В решении WADA не прозвучало тезиса про Универсиаду

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт прокомментировал ситуацию с проведением Универсиады в Екатеринбурге в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Напомним, на этой неделе исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил.

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Сообщалось, что запрет может коснуться и права проведения Екатеринбургом Универсиады в 2023 году.

Как заявил Накануне.RU Леонид Рапопорт, в решении WADA не прозвучало тезиса про Универсиаду.

«Но в любом случае, Россия будет оспаривать решение, принятое исполкомом Всемирного антидопингового агентства, и мы надеемся на положительный исход дела», — добавил министр.

Отметим, спортивный адвокат, доцент кафедры спортивного права Высшей школы экономики Александр Чеботарев считает, что запрет WADA на участие РФ распространяется и на Универсиаду.

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