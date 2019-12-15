Анатолий Карпов возглавил Союз национальных и неолимпийских видов спорта России
ТАСС, 15 декабря. Двенадцатый чемпион мира по шахматам,
ТАСС, 15 декабря. Двенадцатый чемпион мира по шахматам,
Также Карпов был переизбран президентом Международной ассоциации фондов мира.
В состав Союза национальных и неолимпийских видов спорта России входят федерации мечевого боя, кикбоксинга, сумо, футзала, айсштока, регбилиг, танцевального спорта, русского бильярда, подводной деятельности, крокета, кюдо, альпинизма, гиревого спорта,