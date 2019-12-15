Анатолий Карпов возглавил Союз национальных и неолимпийских видов спорта России

Отчетно-выборное собрание организации состоялось в Олимпийском комитете России (ОКР). На этом посту он сменил Михаила Тихомирова, который является основателем Союза национальных и неолимпийских видов спорта России. Кандидатуру Карпова на пост президента предложил Тихомиров, ее поддержал почетный президент ОКР, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.