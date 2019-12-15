Роднина: Нас волнует флаг, но не волнуют позорящие страну спортсмены

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Ранее исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года.

«Нас волнует, с флагом мы или без флага, но нас не волнует, что у нас есть спортсмены, которые позорят страну. Они подводят чистых спортсменов, которые честно выступают. Их гражданская позиция от этого не страдает. Мы должны об этом говорить открыто и честно. У нас Федерация лёгкой атлетики. Не случайно второй раз мы меняем руководство Федерации, но, по большому счёту, никто не наказан. Просто отстранили. При этом наше законодательство для тренеров предусматривает уголовную ответственность. У нас хоть одного тренера наказали? Нет», — сказала Роднина в эфире Радио Сибирь.

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В качестве примера депутат обратила внимание на случаи с допингом в других странах мира.

«Несколько лет назад вся сборная Финляндии по лыжам была поймана (на допинге), но они вычистили свой спорт и сейчас прилично выглядят. Есть пример в Америке, несколько спортсменов сидят в тюрьме за применение допинга», — добавила функционер.

По словам олимпийской чемпионки, относительно поездки на Олимпиаду под нейтральным флагом не может быть двух мнений.

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«Ехать на Олимпиаду или нет, так рассуждают люди, которые не знают законов олимпийского движения. Если страна отказывается от Олимпиады, то следующие две Олимпиады страна не принимает участия в этом движении. Вы хотите наказать всех своими амбициями? Не всегда правильно хлопать дверью. Правильнее выходить и выигрывать», — отметила она.

При этом чиновница заметила, что за «чистых» спортсменов государство всегда будет бороться.