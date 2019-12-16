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14:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Отстраненным российским спортсменам предложили новый флаг

Глава Геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов выразил готовность создать специальный флаг для отстраненных отечественных спортсменов. Об этом он рассказал в интервью программе «Поздняков», размещенной на сайте телеканала НТВ.

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По словам Вилинбахова, лишение россиян возможности выступать под флагом страны — это «удар по престижу и самолюбию, пощечина». Он заметил, что всегда можно найти выход из положения. «Мы готовы в этой области оказать профессиональное содействие, если был бы официально утвержден российский олимпийский флаг», — сказал Вилинбахов.

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Он добавил, что на новом флаге может быть изображен черный двуглавый орел на белом фоне, и вспомнил, что такая символика была на спортивной одежде первых олимпийцев Российской империи.

16 декабря бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) наложить санкции на российский спорт является политическим. Он добавил, что нужно внимательно изучить произошедшие события.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия. Эти санкции Россия планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

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