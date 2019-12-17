В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

Источник: Спорт РИА Новости

«Провести повторный анализ двух с лишним тысяч проб — это не так быстро. <…> Процесс еще идет, материалы дел направляются в международные федерации. И часть дел будет передана в РУСАДА. <…> Мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. У WADA список этих имен есть, но они его не публикуют», — уточнила собеседница агентства.

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Дела, открытые WADA после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, рассмотрят в начале 2020 года, добавила Пахноцкая.

«Когда будет вынесено решение — количество дней или недель не назову, потому что у нас есть очередь дел. И полученные из WADA дела просто ждут своей очереди. Заседание дисциплинарного комитета у нас точно проходит раз в месяц, а иногда и чаще. Заседают целый день, иногда с десяти утра до десяти вечера. <…> Из-за процедурных вопросов я не могу вам сказать, что, например, через два месяца мы вынесем решение. Но это какой-то разумный период. Наверное, речь о начале следующего года», — сказала она.

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Заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, члены которого определят, принимать ли решение исполкома WADA о лишении РУСАДА статуса соответствия, состоится 19 декабря.

Допинговый скандал

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В 2016-м были опубликованы две части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Исполком WADA в сентябре 2018 года восстановил статус РУСАДА.

Этой осенью WADA вновь запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской лаборатории, которые направили в WADA в начале года.

Девятого декабря исполком организации единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию и запретил России участвовать в мировых стартах на протяжении четырех лет: РУСАДА признали не соблюдающим антидопинговый кодекс. В релизе WADA отмечалось, что агентство располагает именами всех 145 подозрительных спортсменов из базы данных LIMS московской лаборатории, включая тех, чьи данные были изменены или даже удалены.