В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Денис Косинов. WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Денис Косинов. WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки
«Провести повторный анализ двух с лишним тысяч проб — это не так быстро. <…> Процесс еще идет, материалы дел направляются в международные федерации. И часть дел будет передана в РУСАДА. <…> Мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. У WADA список этих имен есть, но они его не публикуют», — уточнила собеседница агентства.
<…><…>.
Дела, открытые WADA после перепроверки
«Когда будет вынесено решение — количество дней или недель не назову, потому что у нас есть очередь дел. И полученные из WADA дела просто ждут своей очереди. Заседание дисциплинарного комитета у нас точно проходит раз в месяц, а иногда и чаще. Заседают целый день, иногда с десяти утра до десяти вечера. <…>
<…>.
Заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, члены которого определят, принимать ли решение исполкома WADA о лишении РУСАДА статуса соответствия, состоится 19 декабря.
WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
В 2016-м были опубликованы две части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Исполком WADA в сентябре 2018 года восстановил статус РУСАДА.
Этой осенью WADA вновь запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской лаборатории, которые направили в WADA в начале года.
Девятого декабря исполком организации единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию и запретил России участвовать в мировых стартах на протяжении четырех лет: РУСАДА признали не соблюдающим антидопинговый кодекс. В релизе WADA отмечалось, что агентство располагает именами всех 145 подозрительных спортсменов из базы данных LIMS московской лаборатории, включая тех, чьи данные были изменены или даже удалены.
Теперь России запрещено в течение четырех лет проводить международные соревнования. Высшему руководству Национального олимпийского комитета, включая всех членов исполкома, нельзя посещать крупные турниры в течение четырех лет. Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут выступать в нейтральном статусе — без государственного флага.