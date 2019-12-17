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17 декабря, источник: Lenta.Ru

Против российских спортсменов открыли новые дела о допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) около 15 дел, открытых по результатам перепроверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.

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Источник: Reuters

По словам заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, процесс перепроверки информации еще идет, материалы направляются в соответствующие спортивные федерации, а часть из них — в российское агентство. «Мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел», — отметила Пахноцкая.

При этом она подчеркнула, что не знает, связаны ли новые дела с именами 145 спортсменов, чьи данные были изменены. В WADA ранее отметили, что знают имена атлетов, с пробами которых были совершены манипуляции.

«У WADA список этих имен есть, но они его не публикуют», — подтвердила Пахноцкая.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Эти решения Россия планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

Санкции в отношении российского спорта были приняты на фоне манипуляций с данными из Московской лаборатории. Информация была передана экспертам WADA в январе, в ходе проверки был установлен факт изменения некоторых данных.

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