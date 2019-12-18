WADA заподозрили в страхе проиграть России в суде

«Ситуацию, сложившуюся после решения исполкома WADA в отношении России, иначе как политическим заказом не назовешь», — сказал Газзаев, подчеркнув, что эти события не поддаются логическому объяснению. По мнению Газзаева, комиссия спортсменов WADA из страха собирается обратиться в CAS с целью ужесточения санкций против России. «Получается, что WADA опасается, что российская сторона выиграет апелляцию», — заключил чиновник.