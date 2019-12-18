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14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

WADA заподозрили в страхе проиграть России в суде

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев заподозрил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в страхе проиграть России в Спортивном арбитражном суде (CAS). Его слова приводит ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Ситуацию, сложившуюся после решения исполкома WADA в отношении России, иначе как политическим заказом не назовешь», — сказал Газзаев, подчеркнув, что эти события не поддаются логическому объяснению. По мнению Газзаева, комиссия спортсменов WADA из страха собирается обратиться в CAS с целью ужесточения санкций против России. «Получается, что WADA опасается, что российская сторона выиграет апелляцию», — заключил чиновник.

17 декабря стало известно, что против российских спортсменов открыли новые дела о допинге. По словам заместителя гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой, процесс перепроверки информации еще идет.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Эти санкции Россия планирует обжаловать в CAS.

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